Waarom gelijk op de achterste benen als jongetjes slechter presteren?!

Het is zowat iedere week raak. Staan er weer een paar van die kerels te blaten op de barricades: jongens lopen achter op meisjes, jongens kunnen niet meer meekomen, jongens houden niet van werkstukken schrijven, ze rennen liever rondjes op het schoolplein.

He hallo, kleine man, be my guest. Ga lekker rennen. Komt het machtsevenwicht aan de top alleen maar ten goede. Want hoewel meisjes het op alle fronten beter doen in het onderwijs, in topfuncties zijn het toch nog steeds vooral mannen die de scepter zwaaien.

Verkeerde sekse

Er zijn eeuwen voorbijgegaan waarin het onderwijs was toegespitst op jongens. Sterker nog: meisjes hadden er niet eens toegang toe. Dat mijn moeder geen universitaire opleiding heeft, heeft niks te maken met een gebrek aan hersenen, maar puur met het feit dat ze van de verkeerde sekse was.

Weliswaar was een studie in de jaren ‘50/’60 ook voor vrouwen toegankelijk, maar makkelijk werd het de meisjes niet gemaakt. Geen stimulerende ouders: ‘want je trouwt straks toch, dus het is zonde van het geld’. En dus ging ze op haar veertiende in de winkel van haar vader werken terwijl ze spaarde voor haar uitzet en wachtte op de prins op het witte paard. Lees verder: "Meisjes snappen dat soort dingen toch niet."