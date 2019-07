Siberië bezorgd om selfies bij giftig meer

Ⓒ Instagram / maldives_nsk

NOVOSIBIRSK - Een meer dat eruit ziet alsof er een Bounty-reclame kan worden opgenomen, is populair bij de inwoners van de nabijgelegen Russische stad Novosibirsk om er selfies te nemen. De zogenoemde ’Siberische Malediven’ zijn in werkelijkheid echter giftig, omdat een energiecentrale er zijn afvalstoffen in loost. Rond-de-klokbewaking moet de selfie-toeristen nu weghouden bij het turquoise water.