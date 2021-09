Iets meer coronapatiënten in ziekenhuizen

Een corona patient wordt behandeld op de IC. Ⓒ arie kievit

ZEIST - In de Nederlandse ziekenhuizen liggen zondag in totaal 559 mensen met een coronabesmetting. Dat zijn er iets meer dan zaterdag toen er 551 patiënten in het ziekenhuis lagen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).