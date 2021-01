Hier wordt woensdag eerste coronavaccin toegediend

Medewerkers van de regionale gezondheidsdienst GGD Hart voor Brabant zijn in samenwerking met evenementenbouwers druk bezig om een voormalig distributiecentrum van Jumbo om te toveren tot vaccinatie-locatie. In de grote hal aan De Amert 605 in Veghel krijgt woensdag 6 januari de eerste zorgverlener in Nederland het vaccin tegen het coronavirus toegediend. Vanaf die dag wordt er zeven dagen per week, van 8.00 uur tot 20.00 uur, geprikt.

De hal is gigantisch. Omdat ook tijdens het vaccineren de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen is dat ideaal. In de hal zijn twaalf hokjes gebouwd, zodat uiteindelijk twaalf mensen tegelijkertijd gevaccineerd kunnen worden.

De eerste dagen kunnen maximaal driehonderd mensen per dag geprikt worden, maar de GGD hoopt snel op te schalen. In loods zijn naast de prikhokjes ook grote koelcellen geïnstalleerd om het vaccin op te slaan. Dat meldt Omroep Brabant.

Bij het speciale belcentrum van de GGD GHOR hebben zich maandag al 24.056 zorgverleners gemeld voor een coronaprik. De locatie denkt uiteindelijk zo’n 1200 mensen per dag te kunnen vaccineren.

De hal in Veghel blijft zo lang als nodig beschikbaar.