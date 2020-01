Twee doden gevonden bij woningbrand in Duiven

Iets na 8.00 uur werd de brandweer gealarmeerd vanwege een woningbrand. Er werd al snel opgeschaald naar GRIP1, grote brand.

Het gaat om een huis aan de Roodwilligenstraat. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn massaal ter plaatse.

Over de oorzaak van de brand in de vrijstaande woning is nog niets bekend. het bestrijden van het vuur werd bemoeilijkt door de dichte rolluiken, aldus Omroep Gelderland.

Volgens de zender zou er een gezin met een dochter op het adres wonen.