Internisten waarschuwen: zorg voor chronisch zieke patiënten in gedrang

Volgens de Nederlandse Internisten Vereniging wordt zo’n 80 procent van de covid19-ziekenhuispatiënten op dit moment behandeld door internisten. Op dit moment worden in een aantal ziekenhuizen al spreekuren afgezegd, waardoor chronisch zieke patiënten met bijvoorbeeld kanker, nieraandoeningen of diabetes niet naar hun internist kunnen.

„Wij doen er alles aan om hen te helpen maar als de covid19-besmettingen niet snel teruglopen, kunnen wij straks de kwaliteit van zorg voor zowel de covid19-patiënten als onze reguliere patiënten niet meer garanderen”, aldus Robin Peeters, internist en voorzitter van de Nederlandse Internisten Vereniging.

De vereniging benadrukt nogmaals het belang van het naleven van de maatregelen. Peeters: „We hebben veel geleerd sinds de uitbraak van de eerste golf, de behandeling is verbeterd, maar met elkaar zijn we verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat de enorme toestroom van het aantal patiënten niet verder toeneemt. Dit kan alleen door met elkaar de overheidsmaatregelen te blijven naleven en te beseffen dat verdere aanscherping van deze maatregelen noodzakelijk is. Een situatie zoals die in maart, of erger, lijkt anders onvermijdbaar.”