Do terug op tv

Do, naast moeder van een dochter van ruim vier maanden ook van een zoon van twee, was voor haar nieuwe klus onder anderen in de operatiekamer waar een keizersnede werd uitgevoerd. „Het was fantastisch. Het is zo bijzonder dat mensen je de ruimte geven daarbij aanwezig te zijn en een nieuw leven de wereld in te zien komen. Dat heb ik als outsider mogen meemaken.”

„Het was mijn kinderdroom arts te worden, en ik vind baby’s helemaal fantastisch. Ik vond de keizersnee niet eng, ik was wel benieuwd hoe ik het zou gaan ervaren. Zolang je bij de moeder blijft is er niets zichtbaar. Ik kon er gelukkig heel goed tegen. De gynaecoloog waar ik een consult bij had toen ik zwanger was, deed de operatie. Het was tof om nu eens naast haar te staan. Twaalf weken geleden lag ik er zelf nog.”

Voor de 35-jarige Do waren de opnames onvoorspelbaar. „Het is echt afwachten wie er gaat bevallen en je weet niet wanneer of hoe. Veel vrouwen hebben een bepaald verwachtingspatroon, maar er is niets over te zeggen. Ik wilde ook weten hoe vrouwen het ervaren als er bijvoorbeeld complicaties zijn en ze naar het ziekenhuis gaan. Dat is geen uitzonderingssituatie: ik denk dat van al mijn vrienden die thuis wilden bevallen, honderd procent dat niet heeft gedaan omdat het niet kon. Veel vrouwen denken dan dat het aan hen ligt, dat het niet is gelukt.”

Zij koos zelf voor ziekenhuisbevallingen. „Daar was ik bij de eerste heel blij mee, anders had het mis kunnen lopen. Ja, in de rimboe bevallen vrouwen ook, maar dat gaat ook niet altijd goed. En kinderen worden steeds groter. Wij hebben de calvinistische inslag dat pijn lijden goed is, maar het is sowieso al een prestatie en iets heel erg moois om zwanger te zijn. Ik geloof niet dat daar kaartjes aan gehangen moeten worden. Iedereen wil het beste voor moeder en kind. Het is fijn als alles gecontroleerd kan worden. En als het goed gaat, mag je in het ziekenhuis alles zelf doen.”

„Het was echt supertof om dit programma te doen. Ik was voor de opnames in het ziekenhuis waar ik zelf ook ben bevallen. Het zijn allemaal zulke leuke en lieve mensen.”

Bevallen met... is maandagavond om 20.00 uur te zien bij TLC. In de laatste aflevering van het vierluik, volgende week, is Filemon Wesselink getuige van bevallingen.