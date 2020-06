Verpletterende overwinning Servische president

BELGRADO - In Servië heeft de partij van president Aleksandar Vucic verpletterend de verkiezingen gewonnen. De rechtse Servische Progressieve Partij (SPP) vergaarde de absolute meerderheid bij de eerste parlementsverkiezingen in Europa in coronatijden. Na het tellen van 76 procent van de stemlokalen staat de partij op ruim 63 procent van de stemmen.