Opgezwollen enkels? Dan mogelijk hartproblemen

Slechts 35 procent van de mensen zegt een afspraak bij de huisarts te maken, als ze langer dan twee maanden gezwollen enkels en voeten hebben. Vrouwen (39 procent) kaarten dit probleem iets vaker aan dan mannen (31 procent). De Hartstichting adviseert mensen die langere tijd opgezwollen enkels hebben de dokter te vragen of het aan het hart ligt.

„Op een warme dag krijgen veel mensen opgezette voeten en enkels. Niet direct verontrustend, maar als je wekenlang vocht vasthoudt, kan dit betekenen dat het hart niet genoeg bloed rondpompt. Dit kan duiden op hartfalen. Dit geeft vaak ook andere klachten, zoals benauwdheid, vermoeidheid en ’s nachts vaker je bed uit moeten om te plassen”, aldus de patiëntenorganisatie.

Prikken

Een goede manier om te checken of er te veel vocht wordt vastgehouden is volgens de stichting door met een vinger in de enkel te prikken. „Zie je een deukje dat langzaam wegtrekt, dan houd je te veel vocht vast. Trek je ’s avonds je sokken uit, dan zie je een duidelijke afdruk op je enkels. Houdt dit wekenlang aan, dan is het verstandig om je huisarts te raadplegen.”

Volgens de Hartstichting lopen er in Nederland naar schatting een kwart miljoen mensen rond met hartfalen zonder dat ze dit zelf doorhebben. Hartfalen is een ernstige ziekte, waarbij het hart niet genoeg bloed rondpompt. Daardoor krijgen organen onvoldoende zuurstof en voedingsstoffen en worden afvalstoffen niet goed afgevoerd.