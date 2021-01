Doodgeschoten vrouw in Capitool is Trump-supporter en veteraan

De vrouw werd neergeschoten toen Trump-aanhangers het gebouw binnendrongen. Ze werd later in het ziekenhuis doodverklaard. Een woordvoerder van de politie heeft haar overlijden bevestigd. Het is onduidelijk wie haar heeft neergeschoten. Het is voor zover bekend het eerste dodelijke slachtoffer bij de rellen rond het Capitool.

Eerder op de avond bevestigde de politie dat iemand in het parlementsgebouw is neergeschoten. Details zijn echter niet bekendgemaakt. Volgens media zou ze in haar nek of borst zijn geschoten. Op een video was te zien dat een bloedende vrouw door medisch personeel werd behandeld. Ze werd met een brancard uit het gebouw gehaald.

Het is onbekend hoeveel mensen gewond zijn geraakt bij de rellen. De politiechef in Washington liet wel al weten dat meerdere agenten gewond zijn geraakt.