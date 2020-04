Angst voor corona in sloppenwijk van Mumbai

Formeel is er sprake van een lockdown in India, maar in Dharavi komt daar niet heel veel van terecht. Ⓒ Foto AFP

MUMBAI - In Dharavi zitten honderdduizenden mensen opeengepakt in een gebied dat amper twee vierkante kilometer groot is. Enkele dagen terug werden in deze sloppenwijk van de Indiase miljoenenstad Mumbai, die filmliefhebbers mogelijk kennen uit Slumdog Millionaire, de eerste coronagevallen geconstateerd.