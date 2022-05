Eeuwenoude kuil om vlees in te koken ontdekt in Gelderland

De bak is ruim 2 meter lang en ongeveer 1,4 meter breed. Hij is gemaakt van planken van eiken die rond het jaar 692 voor Christus zijn gekapt. De bak was ingegraven in de grond en werd waarschijnlijk gevuld met water. De theorie is dat de gebruikers stenen heet maakten en in het water legden.

Vlees garen

Zo werd het water aan de kook gebracht en kon het vlees gaar kon worden. In Ierland en Groot-Brittannië maakten mensen rond die tijd ook zo hun eten klaar. In de Warnsveldse bak lagen bovendien „een dikke laag as en door hitte gesprongen stenen” en veel scherven van aardewerk. Wellicht was er duizenden jaren geleden een braderie in Warnsveld, suggereert het erfgoedcentrum.