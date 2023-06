Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi (86) overleden

De op 29 september 1936 geboren Berlusconi begon zijn werkzame leven als entertainer op cruiseschepen. Toen hij in 1994 premier werd, leidde hij een imperium dat kranten, televisie- en radiostations, filmbedrijven, voetbalclubs, advertentiebureaus, verzekeraars, voedselbedrijven en projectontwikkelaars omvat.

Begin 1994 deed il Cavaliere (’de ridder’, omdat hij een staatsonderscheiding heeft ontvangen) zijn intrede in de politiek. Hij zei het destijds niet openlijk, maar een belangrijke reden om de politiek in te gaan was om zijn zakenimperium en vooral zijn televisiezenders te redden. Berlusconi werd driemaal premier, maar zat de laatste jaren in de Italiaanse Senaat. Zijn partij neemt deel aan de huidige rechtse coalitie van Giorgia Meloni. Hij kwam de laatste jaren vooral nog in het nieuws door de vele zaken die tegen hem liepen en vanwege opvallende uitspraken.

Bekijk hieronder hoe het nieuws bekend werd gemaakt op de Italiaanse tv-zender Rai Uno.

Bunga Bunga

Hij is drie keer premier geweest en de enige Italiaan die het hele termijn van een naoorlogse regering wist te volbrengen. Berlusconi was de onbetwiste leider van de rechts-liberale partij Forza Italia en niet te vergeten mediatycoon. Hij was de oprichter van Fininvest en de belangrijke tak daarvan Mediaset, de commerciele televisie. Hij was ook lange tijd voorzitter van de voetbalclub AC Milan, die met de Nederlandse spelers Gullit, Rijkaard en Van Basten alle mogelijke cups en titels won. Verder stond hij bekend als vrouwenliefhebber. Hij organiseerde in zijn villa’s vaak Bunga Bunga-feestjes, volgens Berlusconi zelf „elegante diners”, waarbij jonge vrouwen werden betaald.

Berlusconi in 2009 tijdens een ontmoeting met premier Jan Peter Balkenende. Ⓒ ANP

De linkse krant la Repubblica was decennialang een geduchte tegenstander van Berlusconi. Toen hij aan de macht was kon hij dagelijks rekenen op talloze kritische commentaren. „Berlusconi, de aarts-Italiaanse leider die het populisme had uitgevonden”, aldus de linkse krant na zijn dood. De krant herinnert ook direct na zijn dood de concentratie van economische, politieke en mediamacht die altijd kenmerkend voor Berlusconi is geweest.

Ziekenhuisbezoeken

De politicus lag enkele weken geleden ook al in het ziekenhuis. Hij had een longinfectie als gevolg van chronische leukemie en moest anderhalve maand in het ziekenhuis blijven. Berlusconi worstelde al jaren met een broze gezondheid. Zo belandde hij ook in het ziekenhuis na een besmetting met het coronavirus.

Ⓒ Corriere della Sera

Berlusconi was drie keer premier van Italië en heeft zijn stempel op het land weten te drukken. Maar ook buiten de politiek was de zakenman en miljardair een geruchtmakende man. Zijn leven werd gekenmerkt door macht, maar ook door seksschandalen en voortdurende beschuldigingen van corruptie en belastingfraude.

Italië-correspondent Maarten van Aalderen vertelt over de bijzondere oud-premier. Tekst gaat door onder de video.

Volgens het Italiaanse persbureau Ansa zijn Berlusconi’s broer Paolo en zijn kinderen Eleonora, Barbara, Marina en Pier Silvio in het ziekenhuis in Milaan. Ook zijn 33-jarige vriendin Marta Fascina was er volgens Italiaanse media bij toen Berlusconi stierf.