Man (69) die dildo meenam naar ’15-jarig meisje’ wacht celstraf

De rechter moet hierover nu gaan oordelen. K. wordt verdacht van grooming, meldt Omroep West. Ook zou hij zich schuldig hebben gemaakt aan het voorbereiden van ontucht met een minderjarig meisje.

In een uitzending van Undercover in Nederland met Alberto Stegeman sprak K. af met een 15-jarig meisje, zo dacht hij. Deze ’Bente’ was verzonnen. In werkelijkheid kwam een actrice opdraven.

K. kwam ter plaatse aan met een lingeriesetje, massageolie, een dildo en een condoom. Hij werd op heterdaad betrapt en door agenten aangehouden. „Als we bij jou thuis zijn... Een beetje vrijen. En zoenen”, zei de man in het tv-programma.

André K. werd eerder al veroordeeld voor onder meer kinderporno. Justitie ziet hem als recidivist. Volgens deskundigen heeft K. verschillende stoornissen en een verslaving.

Uitlokking?

Vroeger was het doen van seksuele voorstellen alleen strafbaar bij levensechte personen, ofwel: bij écht minderjarige kinderen. Maar tegenwoordig kan dat ook bij fictieve karakters. Hoewel in de uitzending duidelijk naar voren kwam dat Undercover in Nederland de man ’in de val lokte’, zoals de presentator zei, is er dus geen sprake van ’uitlokking’, vindt het Openbaar Ministerie. Bescherming van de maatschappij is in deze belangrijker.