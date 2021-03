China’s belangen in vlammen op

Een vuurzee in de industriele buitenwijk van Yangon, waar Chinese fabrieken in de fik zijn gestoken. Ⓒ foto EPA

Naypyidaw - Chinese fabrieken in Myanmar werden deze week in lichterlaaie gezet tijdens protesten tegen de staatsgreep in het land. „China staat niet toe dat zijn belangen worden blootgesteld aan verdere agressie”, waarschuwen Chinese staatsmedia.