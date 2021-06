Gemiddeld 3 coronapatiënten in ziekenhuis, 700 nieuwe besmettingen

Het gemiddelde ziekenhuis behandelt nu nog 3 coronapatiënten, maar dat is niet gelijkmatig verdeeld over het land. Meerdere ziekenhuizen hebben hun coronavleugels kunnen sluiten.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 216 coronapatiënten. Dat zijn er 18 minder dan op donderdag. Het aantal patiënten op de intensive cares daalde met 11 naar 147. Met beide cijfers is Nederland terug op het niveau van eind september, aan het begin van de tweede golf.

Ruimte voor andere behandelingen

Hoe meer coronapatiënten de ziekenhuizen verlaten, hoe meer plek er komt voor mensen met andere aandoeningen. Op de intensive cares liggen nu 599 zogeheten non-Covid-patiënten, 28 meer dan op donderdag. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die een operatie hebben ondergaan vanwege kanker of ernstige hartklachten, of die het slachtoffer zijn geworden van een ernstig ongeluk.

Ongeveer een maand geleden behandelden de intensive cares meer coronapatiënten dan non-Covid-patiënten. Dat is sindsdien helemaal omgeslagen, er zijn nu 452 niet-coronapatiënten meer op de ic's. Dat is het grootste verschil sinds 1 oktober, bijna negen maanden geleden.

Laagste aantal sinds oktober

Steeds minder coronapatiënten hoeven in een ziekenhuis te worden opgenomen. In de afgelopen 24 uur belandden slechts 11 mensen vanwege corona op een verpleegafdeling of intensive care. Dat is het laagste aantal sinds oktober, toen het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) begon met het delen van die gegevens. Vorige week vrijdag werden 36 coronapatiënten opgenomen, de vrijdag ervoor 59 en nog een vrijdag eerder 77.

Het zijn de laatste ziekenhuiscijfers van deze week. Vanwege het lage aantal opgenomen patiënten komt het LCPS alleen doordeweeks nog met updates. De volgende cijfers komen dus op maandag.

Besmettingen

Voor de vierde dag op rij zijn ongeveer 700 mensen positief getest op het coronavirus. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) kreeg tussen donderdagochtend en vrijdagochtend 659 meldingen van nieuwe gevallen.

Het cijfer laat zien hoe hard het aantal besmettingen daalt. Op vrijdagen en zaterdagen worden doorgaans de meeste gevallen binnen een week ontdekt. Vorige week vrijdag meldde het RIVM bijna 900 positieve tests, de vrijdag ervoor bijna 1400 en nog een vrijdag eerder bijna 2400.

In de afgelopen zeven dagen zijn 4725 positieve tests geregistreerd. Daarmee is Nederland terug op het niveau van begin september, bijna tien maanden geleden. Dat was aan het begin van de tweede golf.

Zowel in Rotterdam als in Amsterdam testten 46 inwoners positief. Den Haag telde 24 nieuwe gevallen en in Vlaardingen kregen 16 mensen te horen dat ze het virus hebben opgelopen. Daarna volgen Breda (13) en Utrecht (11).

151 gemeenten negatief

In 151 gemeenten testte geen enkele inwoner positief, waaronder plaatsen als Almelo, Oss, Assen en Lelystad. Dat aantal is vergelijkbaar met de vorige dagen. Begin deze maand waren er dagelijks ongeveer zestig gemeenten zonder coronagevallen en op de top van de golf waren er hooguit een paar gemeenten waar niemand positief testte. Verder zijn er vrijdag 79 gemeenten met maar één nieuw coronageval.

Het aantal sterfgevallen door corona steeg met vijf. Dat is het hoogste aantal in twee weken tijd, maar het wil niet zeggen dat al deze mensen de afgelopen dag zijn overleden. Wanneer een patiënt aan corona sterft, duurt het soms een tijdje voordat dit is verwerkt en geregistreerd. Twee van de vijf overleden mensen kwamen uit Rotterdam. Verder gaat het om inwoners van Venlo, Beverwijk en Cuijk.

Sinds het begin van de uitbraak, in februari vorig jaar, zijn bijna 1,7 miljoen mensen positief getest. Van 17.754 mensen is bekend dat ze aan het virus zijn overleden. De werkelijke aantallen liggen hoger.