Mannen ontsnapt aan gruweldood na helicrash

Hulpdiensten kwamen volgens Australische media in actie nadat bagage uit het toestel was aangespoeld. Aanvankelijk werd gedacht dat een boot was gekapseisd, maar na een ruim twaalf uur durende zoektocht werd de neergestorte helikopter aangetroffen bij Curtis Island. Het toestel was gedeeltelijk onder water verdwenen in een gebied waar veel krokodillen leven.

Opkomende vloed

De bemanning van een reddingshelikopter vond de twee gewonde mannen op een strand. Een van de slachtoffers was zo ernstig gewond dat hij zich niet meer kon bewegen. De redding kwam dan ook precies op tijd, omdat de man door de opkomende vloed onder water dreigde te verdwijnen.

De oorzaak van de crash is nog onbekend. De mannen van 56 en 60 jaar oud zijn overgebracht naar een ziekenhuis. Two men rescued 48 hours after chopper crash in Queensland croc country https://t.co/rDJSDU6lbQ #CurtisIsland #7News https://t.co/pqwpThL8b7— 7 News Sydney (@7NewsSydney) 19 maart 2017 Two men were found in critical condition after a helicopter crash off Curtis Island. #7News pic.twitter.com/15X2VpVJBH— 7 News Queensland (@7NewsQueensland) 19 maart 2017