Stel wilde stad VS ’volledig verwoesten’ met aanval op stroomnet

Sarah Beth Clendaniel (34) en haar compagnon Brandon Russell (27) zijn door de autoriteiten gearresteerd op verdenking van samenzwering. De twee ontmoetten elkaar in de gevangenis en zouden de plannen, die zij zelf „legendarisch” noemden, vorig jaar gevormd hebben. De FBI kwam deze via een informant op het spoor.

’Racistisch motief’

Volgens de autoriteiten is sprake van een „racistisch motief”, maar dat wordt verder niet toegelicht. In Baltimore is ruim 60 procent van de bevolking zwart. Het elektriciteitsnet dat de twee op het oog hadden voorziet zo’n 1,2 miljoen inwoners in Maryland van stroom.

De aanval die de twee planden zou volgens de autoriteiten geen verband houden met eerdere aanvallen op elektriciteitsvoorzieningen in North Carolina, de staat Washington en Oregon, schrijft The New York Times. Wel legt het de kwetsbaarheid van het stroomnet voor dergelijke aanvallen bloot.

De neonazi-groepering Atomwaffen die Russell oprichtte plande in 2017 ook aanvallen op het stroomnet en nucleaire centrales in Florida. Hij werd in 2018 veroordeeld tot vijf jaar celstraf, maar kwam in 2021 vrij.