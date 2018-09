Wilke (24): 'Ik probeerde rond mijn 21e om zwanger te worden'

Wilke Meijer (24) heeft een relatie met Milos (32) en is moeder van Miro (2). Ze werkt als gastouder.

SNELTREINVAART

“Het was nooit mijn grote droom om op jonge leeftijd moeder te worden, maar op het moment dat ik Milos tegen het lijf liep, ging het in sneltreinvaart. We kochten een huis en niet snel daarna kwam ook het onderwerp kinderen ter sprake. We hadden allebei een grote kinderwens en aangezien mijn vriend acht jaar ouder is, besloten we het rond mijn 21e gewoon te proberen.

Je weet immers nooit hoelang het duurt voordat je zwanger raakt. Dat het zó snel zou gaan, hadden we totaal niet verwacht. Een maand nadat we hadden besloten ervoor te gaan, was ik al in verwachting van Miro! Bizar.''

