Stroomstoring in Hilversum en omstreken

Volgens een woordvoerster van netbeheerder Liander is de stroomstoring alweer verholpen en heeft deze maar enkele minuten geduurd. De beheerder verwees eerder op Twitter naar de landelijke netbeheerder TenneT. Daar zou storing zijn in het hoogspanningsnet. „We zijn nog aan het onderzoeken waar het mis is gegaan, we kunnen nog niet zeggen of het bij ons of bij TenneT is”, aldus de zegsvrouw. Ongeveer 100.000 huishoudens, consumenten en bedrijven waren de dupe van de kortstondige storing.

TenneT was nog niet bereikbaar voor commentaar.

De zorg voor patiënten van ziekenhuis Tergooi MC is geen moment in gevaar geweest meldt woordvoerster Marthe Houpt. „We zijn zowel in Blaricum als Hilversum direct overgegaan op onze noodstroomvoorziening. Die neemt het bij dit soort calamiteiten direct over. Zo’n tachtig tot negentig procent van alle afdelingen draaien dan op de noodvoorziening. In een paar delen van het ziekenhuis zal het wat donkerder geweest zijn. Zeker de kritische afdelingen zoals de operatiekamers moeten natuurlijk doordraaien. Gelukkig is het vrijdagmiddag en wordt het ok-programma rond deze tijd afgerond. We testen de noodstroomvoorziening regelmatig. Een maand geleden hebben we dat nog gedaan. Dit soort scenario’s zijn we gewend. Daar worden we niet door verrast”, klinkt het geruststellend.