Nijmegen excuseert zich bij Kiesraad

NIJMEGEN - Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen heeft zich vrijdag schriftelijk bij de Kiesraad geëxcuseerd voor de verwarrende gang van zaken tijdens de verkiezingsavond in zijn stad. „Ik betreur ten zeerste dat door deze handelwijze kiezers mogelijk niet in staat zijn geweest hun keuze kenbaar te maken”, staat in een brief die is gevoegd bij het officiële proces-verbaal van de verkiezingen in Nijmegen.