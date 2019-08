Trump wil ’volledig’ onderzoek dood Epstein

„Ik wil een volledig onderzoek, en dat is wat ik absoluut eis. Dat is wat onze minister doet”, zei Trump tegen verslaggevers in New Jersey. Trump maakte zijn opmerking nadat de Amerikaanse minister van Justitie William Barr eerder had gezworen het Epstein-onderzoek voort te zetten, zelfs na de dood van de financier. Hij heeft de inspecteur-generaal van zijn ministerie opdracht gegeven de zaak te onderzoeken.

Epstein, die ooit Trump en de voormalige Democratische president Bill Clinton onder zijn vrienden telde, werd op 6 juli gearresteerd. Hij zei niet schuldig te zijn aan de beschuldigingen van misbruik van tientallen minderjarige meisjes.

Epstein werd zaterdagochtend dood aangetroffen, nadat hij zichzelf blijkbaar in zijn cel had opgehangen.