Honderdduizenden auto’s rijden hele zomer op winterbanden, maar hoe erg is dat?

Het betekent een flinke toename van het aantal automobilisten dat hartje zomer op winterbanden rijdt. Eerdere jaren lag het gemiddelde percentage in Nederland op 5,5 procent.

In absolute aantallen is de stijging bijna 50 procent. Bij de meting in 2021 ging het om 500.000 auto’s. Inmiddels rijden er 230.000 auto’s meer rond met banden die bij hoge temperaturen onveilig zijn, meer brandstofverbruik veroorzaken, sneller slijten en meer fijnstof en geluid produceren.

De onderzoekers inspecteerden in augustus auto’s op parkeerplaatsen in Amsterdam, Utrecht, Arnhem en Roermond. Het viel de Bovag-enquêteurs op dat veel auto’s staan op een mix van bandensoorten en -merken.

Zelfs aan één as zaten soms verschillende banden, zegt woordvoerder Stijn Oosterhoff van de Bovag. „Het is vaak een allegaartje onder de auto. Blijkbaar worden banden alleen vervangen als het profiel is versleten. Maar het gaat bij banden ook om slijtage, ouderdom en scheuren.”

Opvallend is dat de winterbanden veelal werden aangetroffen onder kleine, wat oudere auto’s. „Die auto’s maken vaak minder kilometers en komen daardoor minder in de garage”, aldus Oosterhoff.

Sluitstuk

Ook bestaat het vermoeden dat banden voor veel autobezitters het sluitstuk zijn bij het onderhoudsbudget. Oosterhoff ziet dat automobilisten sinds de coronacrisis minder geld uitgeven aan onderhoud.

Daarnaast is er onbekendheid met het verschil tussen zomer- en winterbanden. „Bij veel mensen bestaat het idee dat als je winterbanden hebt die zeker in de zomer goed genoeg zijn. Maar dat is een misvatting.”

Winterbanden zijn gemaakt van zachter rubber dan zomerbanden en het profiel is voorzien van extra groefjes. Dat zorgt op een koud, hard en of besneeuwd wegdek voor meer grip en een betere wegligging. Maar bij hoge temperaturen verslechtert de weglegging aanzienlijk. De remweg is langer en de rolweerstand is hoger, waardoor de banden sneller slijten.

Van uitstel komt afstel

De kosten voor het verwisselen zijn ’een paar tientjes’, aldus Oosterhoff. „Ze slijten minder snel als je ze op tijd wisselt voor zomerbanden. Maar vaak stellen autobezitters een bandenwissel uit als het voorjaar bijvoorbeeld fris en nat is. Daarna denken ze: het is nu al half juni, laat maar zitten. Van uitstel komt afstel.”

Steeds meer automobilisten kiezen voor een vierseizoenenband. Uit het Bovag-onderzoek blijkt dat bijna 32 procent van de personenauto’s daarmee is uitgerust. Oosterhoff: „Een logische keuze bij een laag of gemiddeld jaarkilometrage.”