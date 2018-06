D66 loopt blauwtje bij eigen minister

De partij had de minister gevraagd de inzamelingsactie 3FM Serious Request financieel te steunen. Kaag liet weten ’sympathie’ te hebben voor de actie en voor alle mensen die vrijwillig doneren. Maar voor financieel bijspringen voelde ze niet.

Kamerlid Bouali bracht in herinnering dat het kabinet tot en met 2009 de opbrengst van Serious Request automatisch verdubbelde. Nu het weer extra geld uitgeeft aan ontwikkelingssamenwerking (deze periode jaarlijks 400 miljoen euro), zou het passen ook weer naar het Glazen Huis te kijken, redeneerde de D66’er. De bestemming van de actie - het Rode Kruis, voor de hereniging van ouders en kinderen na rampen - sluit volgens Bouali aan op de focus van het Nederlandse beleid. Dat is immers gericht op de onrustige ring rond Europa, waar Jordanië, Libanon en Irak de grote klappen van de migratiecrisis opvangen.

Kaag zei aanvankelijk ’serieus’ te willen kijken naar het verzoeknummer van haar partijgenoot in de Kamer. Later gaf ze aan er toch niet aan te kunnen beginnen. De overheid subsidieert het Rode Kruis immers al.