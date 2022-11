’Slachtoffer fatale schietpartij Zuidland epohandelaar Danny de Vries’

Tot grote verbazing van Stegeman, die de man na een undercoveroperatie confronteert, biecht De Vries meteen op dat hij handelt in epo, een anabool hormoon dat berucht is in de wielerwereld en dat al sinds 1991 op de dopinglijst staat.

De man reageert uiterst luchtig als hij oog in oog staat met de journalist, die hij ook meteen herkent. In eerste instantie zegt hij dat niet hij maar een collega gefilmd is door de verborgen camera, maar slaat om als Stegeman hem met bewijs confronteert. Tot grote verbazing van de programmamaker geeft hij meteen openheid van zaken en geeft hij toe dat hij de verkoper van epo is onder de naam ’megatron’.

’Extra zakcentje’

„Ik wil je eerlijk zeggen, ik werk voor iemand anders. Dus ik doe ook maar wat er gezegd wordt”, zo vertelt hij in de aflevering. Drie tot vier keer per maand dealt hij in epo, waarmee hij 500 tot 1000 euro verdient. „Een extra zakcentje is nooit weg.”

Ⓒ JB Media

Stegeman noemt het gesprek bijzonder omdat hij eerlijk is. „Nu je bent geweest, heb ik zoiets van: is dit het nu allemaal waard voor mijn baan?”, zegt De Vries, die stelt ingenieur te zijn. Hij zegt te stoppen omdat mensen aan zijn postuur kunnen zien wie hij is. „Dus ik denk dat het slim is om nu even te gaan nokken.” Daarnaast verdient hij met zijn salaris beter dan met de handel in epo. Als afsluiting geeft hij Stegeman een hartelijke hand en zegt: „Ik ben wel blij dat je bent geweest. Eindelijk ontmoet. Ik vind het echt een kick dat je bent geweest. Echt waar.”

Waarom Danny de Vries is doodgeschoten, is nog een raadsel. De politie is bezig met een onderzoek om meer duidelijkheid te krijgen. De man werd vlak bij zijn woning neergeschoten. Daar woont hij met zijn vriendin en twee kinderen.

Achtervolging

Hulpverleners hebben nog gepoogd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Hij overleed ter plekke. Diverse buurtbewoners hoorden na het dodelijke schietincident, dat alle kenmerken had van een afrekening, een auto die met hoge snelheid de wijk uit reed. De bestuurder van de wagen negeerde het stopteken van de politie, waarop een achtervolging werd ingezet. Niet veel later crashte de lichtgrijze wagen, die volgens buurtbewoners voorzien was van valse kentekenplaten, op de A15 ter hoogte van Europoort.

De 35-jarige bestuurder uit Weert is aangehouden. In het voertuig werd een vuurwapen gevonden. De man raakte door de crash gewond en moest voor een korte behandeling naar het ziekenhuis worden gebracht. Volgens de politie moet onderzoek uitwijzen wat de rol van de bestuurder is en of het vuurwapen bij het schieten is gebruikt.