Haarlemse burgemeester Wienen ’beschadigd’ uit debat coronademonstratie

Een geïrriteerde burgemeester Wienen – hij beklaagde zich meermalen over het tekort aan spreektijd - kreeg van alle partijen een stortvloed van kritiek en verontwaardiging over zich heen voor het niet handhaven van de regels bij de demonstratie afgelopen zondag. Een groot deel van de raad vindt dat de organisatie veel te laat is gevraagd om een einde te maken aan de demonstratie - toen duidelijk was dat veel deelnemers maling hadden aan de coronaregels, geen afstand hielden, elkaar knuffelden en geen mondkapjes droegen.

Haarlemse raadsleden maakten vergelijkingen met het niet ingrijpen van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema bij de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam afgelopen jaar. Daarover ontstond destijds ook grote ophef. „Een dikke middelvinger naar de zorg en de horeca”, aldus Moussa Aynan van Jouw Haarlem. Ook coalitiepartijen gebruikten harde woorden. „ Extreem pijnlijk als 500 meter verderop in het ziekenhuis mensen vechten voor hun leven. Zo gaat deze pandemie nog langer duren”, aldus fractievoorzitter Jasper Drost van GroenLinks.

Grondrechten

Net als eerder in Amsterdam betoogde burgemeester Jos Wienen dat het „de uitdaging is de balans te vinden tussen het recht op demonstratie versus handhaving van de coronamaatregelen.” In een brief die hij van tevoren aan de raad stuurde, schrijft hij dat er alles is gedaan om ongeregeldheden te voorkomen. „Door het publiek aan te spreken is geprobeerd de demonstratie doorgang te laten vinden met inachtneming van de onderlinge afstand. Bij het grootste deel van de demonstranten ging dit goed.”

Tijdens het debat voegde hij daaraan toe dat de organisatie ’steeds heeft opgeroepen dat men zich aan de regels moest houden’. „Dat gebeurde niet en dan kom je voor een dilemma te staan. Het is pijnlijk dat het zo is gelopen. Dat moeten we in de toekomst anders doen.”

Bekijk ook: Honderden mensen opeengepakt bij demonstratie in Haarlem

Deze belofte bleek voor de raad voldoende om het vertrouwen in de burgemeester niet op te zeggen. Al bleef er veel kritiek op zijn volgens hun laconieke manier van optreden tijdens het raadsdebat. Wouter Rutten van de VVD vindt dat Wienen met de motie van treurnis een flinke kras heeft opgelopen. „Zijn houding helpt niet. Hij beseft onvoldoende dat hij de bevolking van Haarlem met het toestaan van overtredingen heeft geschoffeerd. Ja, de burgemeester heeft in dit debat flinke schade opgelopen.”