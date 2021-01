LIVE | Motie van wantrouwen aangekondigd in coronadebat Haarlem

Ⓒ Hollandse Hoogte / ANP

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen van Haarlem krijgt in een ingelaste raadsvergadering donderdagmiddag een stortvloed van kritiek en verontwaardiging over zich heen voor het toelaten van een demonstratie tegen de coronamaatregelen afgelopen zondag. Er is door een oppositiepartij al een motie van wantrouwen aangekondigd.