Onschadelijke rupsen op Veluwe dood na bestrijding

De eikenprocessierups zorgde vorige zomer voor veel overlast. Het beest kwam in grote aantallen voor. De brandharen van de rups zorgen voor jeuk en kunnen ernstige gezondheidsklachten veroorzaken. Daarom is dit voorjaar veel werk gemaakt van preventieve bestrijding van het dier, zodat de rupsen worden gedood voordat ze brandharen krijgen.

Volgens de Vlinderstichting zijn sommige bestrijdingsmethoden erger dan de kwaal. De organisatie noemt lijmbanden op bomen, waar vogels en vleermuizen aan vast blijven kleven. Ook veelgebruikte bacteriepreparaten deugen niet, aldus de stichting. „Ze gelden weliswaar als biologisch maar zijn daarmee niet onschuldig.” Uit een onderzoek van Vogelbescherming Nederland blijkt woensdag dat 61 procent van de gemeenten Xentari gebruikt, een middel dat alle rupsen in een boom doodt.

Bestrijdingsmethoden

Volgens de Vogelbescherming heeft de helft van de gemeenten veel overlast van de eikenprocessierups. Ruim driekwart van de gemeenten heeft nestkasten opgehangen om vogels te lokken die de rupsen opeten. Wegzuigen van nesten, wat vorig jaar vrijwel overal gebeurde, is dit jaar veel minder populair, terwijl het bespuiten van bomen enorm in opkomst is. De Vogelbescherming is daar ook erg op tegen. „Gemeenten zeggen allemaal meer biodiversiteit te willen, maar grijpen snel naar gif.”

Volgens de Vogelbescherming helpen nestkasten alleen niet voldoende tegen de rups. De hele omgeving moet in evenwicht zijn om de overlast effectief terug te dringen, aldus de organisatie.