Man en vrouw opgepakt voor mensenhandel

Premium Geld

Huurder laat prostituee vanuit zijn huis werken: huurcontract verscheurd

Een huurder van een appartement in Kerkrade gaf een extra dimensie aan het begrip thuiswerken, door een prostituee vanuit zijn woning te laten werken. Verhuurder HeemWonen is daar niet van gediend en wil het huurcontract verscheuren. Dat is terecht, oordeelt de rechter.