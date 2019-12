Bloedbad in wachtkamer Tsjechië: man schiet zes mensen dood

Er zijn twee gewonden. Hoe ernstig hun toestand op dit moment is, is niet bekend. Bij het ziekenhuis zijn specialistische politie-eenheden. Op beelden is te zien dat geschrokken medisch personeel het ziekenhuis inmiddels mag verlaten.

Ⓒ Twitter

Om 7.19 uur kwam er bij de politie een melding binnen van de schietpartij. De dader was lange tijd voortvluchtig. Nadat de poltitie hem na een klopjacht had gevonden, schoot hij zichzelf door het hoofd. Volgens de politie zat hij op dat moment in zijn auto.

De politie verspreidde eerder twee foto’s van de dader en waarschuwde om de schutter niet zelf te benaderen.

Wie de schutter is en wat zijn motieven zijn, is nog niet bekend. Volgens sommige ooggetuigen schoot de dader gericht op mensen in de wachtkamer van de eerste hulp. Ostrava telt bijna 300.000 inwoners en ligt 265 kilometer ten oosten van Praag, vlakbij de Poolse grens.

Op Twitter meldt de politie dat verschillende plaatsen in het land extra beveiligd worden uit angst voor meer slachtoffers. Vermoedelijk wordt de beveiliging nu afgebouwd.

De schietpartij is volgens lokale media de op één na dodelijkste ooit in het land. In februari 2015 schoot een man acht mensen dood in een restaurant in Uhersky Brod, vervolgens maakte de dader een einde aan zijn leven.