’Gehandicapten en zieken dupe beleid’

En dan het gebazel van het CBS zo vlak voor de verkiezingen dat ouderen het nog nooit zo goed hebben gehad dan nu. Dit geldt alleen voor een selecte groep ouderen met een goed aanvullend pensioen en een eigen woning zonder hypotheek. Maar wat denkt u van de mensen met alleen AOW en een klein aanvullend pensioentje. Van deze groep zitten 80.000 ouderen in zwaar financieel weer. Ze durven niet eens meer naar de specialist uit angst dat ze de eigen risico van 385 euro moeten betalen. Dit noemen we zorgmijders. Dan de chronisch zieken en gehandicapten, deze stumpers weten ook niet meer waar ze het geld vandaan moeten halen om de eigen bijdrage voor medicijnen en de eigen risico te betalen. Ook in deze groep zitten veel zorgmijders,

Als klap op de vuurpijl heeft dit kabinet de sociale werkvoorziening de nek omgedraaid door bezuinigingen. Zo’n beetje de enige plek waar deze mensen terecht kunnen en nog een beetje gevoel van eigenwaarde hebben omdat ze in het vrije bedrijf niet terecht kunnen of niet geaccepteerd worden. Wanneer u denkt dat ik zit te dramatiseren dan hebt u geen idee wat de mensen in het veld mij allemaal in goed vertrouwen hebben verteld.

Kor Bonthuis, Appingedam