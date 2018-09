Europa blijft zwak na verkiezing Nederland

Ⓒ ANP

MOSKOU - Europa blijft ook na de verkiezingen in Nederland zwak. Dat zei de voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van de Russische senaat, Konstantin Kossatsjov, donderdag. Het enige bijzondere is volgens hem, dat de rechtse populist Geert Wilders vooraf als de grote winnaar werd gezien maar dat niet is geworden.