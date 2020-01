Jonge verdachten flatbrand zitten nog vast

De brand in de flat aan het Gelderseplein is waarschijnlijk ontstaan door vuurwerk. Een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje kwamen om het leven, de 36-jarige moeder en een 8-jarig dochtertje raakten gewond. Het gezin uit Arnhem was op bezoek in de flat en stond in de lift toen de brand uitbrak en de stroom uitviel. Het vuur ontstond na middernacht in de entree van het flatgebouw.

Dagelijks tijdens de lunch het laatste nieuws in je inbox? Aanmelden Ongeldig e-mailadres. Vul nogmaals in aub. Uitschrijven kan met 1 klik