Stiefvader verdacht van doodschudden baby

Het kind overleed op 9 februari 2018 in het ziekenhuis in Deventer. Volgens verdachte Randy S. lag de baby die avond op zijn buik in bed. Een keer schudde hij de baby heftig heen en weer omdat hij geen teken van leven gaf, zei hij in de rechtbank. „Ik pakte hem op, hij was helemaal slap en had een rare blik in de ogen. En ik heb hem op zijn borst getikt, zo van: wordt eens wakker”, zei S. in tranen. In het ziekenhuis stelde de schouwarts een niet-natuurlijke dood vast. Zeven dagen later werd de stiefvader opgepakt. Hierdoor heeft hij de begrafenis van het kind niet kunnen bijwonen.

Het Openbaar Ministerie vermoedt dat S. zeker vijf seconden lang het kind heftig schudde waarbij het hoofdje met de kin op de borst tot achterin de nek bewoog. Dat veroorzaakte het hersenletsel dat tot de dood van het kind leidde, zo is het vermoeden. De bloeduitstortingen in het hersenvlies en in beide netvliezen zijn veroorzaakt door een recent hoofdtrauma, stelde een kinderarts vast.

De advocaten van S. denken dat het kind al bij de geboorte hersenletsel had opgelopen. Dat zou een oude bloeduitstorting in de hersenen verklaren. Maandag worden in de rechtszaal deskundigen gehoord. Dinsdag wordt de zaak afgerond.