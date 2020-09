’Lange wachtlijsten terwijl IND-medewerkers betaald Netflix kijken’

Ⓒ ANP

Amsterdam - Vier medewerkers van de dit jaar speciaal opgerichte taskforce die in opdracht van immigratiedienst IND duizenden asielaanvragen moet wegwerken, doen een boekje open. Organisatorisch is het een chaos, medewerkers kunnen niks doen. „Ik heb vaak gezegd: ik word door u betaald, dus geef me dan ook werk.”