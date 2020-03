Politiek: actie nep-bedelaars

Afgelopen week bleek uit een aflevering van Undercover dat de Oost-Europese bedelaars georganiseerd te werk gaan, waarbij een potje liegen over de gezondheid niet wordt geschuwd. Zo blijken mensen in rolstoelen spontaan aan het eind van de ’werkdag’ te kunnen lopen en slapen hele groepen gezamenlijk in auto’s en busjes op parkeerplaatsen aan de rand van de stad.

VVD-raadslid Queeny Rajkowski maakt zich er behoorlijk kwaad over: „Het is tenenkrommend hoe deze mensen een handicap veinzen om geld te verdienen en daarmee mensen oplichten. Het is daarnaast vervuilend voor het straatbeeld voor de binnenstadbewoners en ondernemers. Het geld gaat ondertussen naar oplichters in plaats van de echte dak- en thuislozen.”

Verschillende fracties stelden al vaker vragen aan het college om deze kwestie aan te kaarten. Het lijkt tot nu toe echter niet mogelijk om oplichterij op klaarlichte dag in de binnenstad van Utrecht aan te pakken.

Bewustwordingsactie

De partijen zien een oplossing in het voorlichten van het winkelend publiek in de binnenstad. „Als er een bewustwordingsactie komt op bijvoorbeeld de reclamezuilen of door middel van flyers in de stad, gaan mensen minder geld geven en wordt het bedelen niet meer lonend. Dan blijven ze wel weg”, aldus Rajkowski.

Ze ziet graag dat de politie actief gaat registreren: „Het zou goed zijn als het complete netwerk van nep-bedelaars in kaart wordt gebracht en naar de identiteitsgegevens wordt gevraagd.” De politie zou volgens haar ook kentekens van auto’s kunnen noteren en de bedelaars kunnen wegsturen van parkeerplaatsen als ze daar illegaal slapen en verblijven.

Volgens politiewoordvoerder Hilde Bakker ligt er momenteel geen opdracht om naar de identiteit van bedelaars te vragen, maar wordt er wel opgetreden als er een melding van overlast binnenkomt.

De bedelaars zijn niet alleen in het centrum actief, maar worden ook gespot bij het winkelcentrum aan de Vasco da Gamalaan in Kanaleneiland. Mogelijk zijn ze ook in andere wijken bezig. Zij weigeren echter structureel hulp, zo melden instanties aan lokale politieke partijen.

De PvdA wil dat er een duurzame oplossing komt. Raadslid Bülent Isik: „Wij zien graag dat het college meer hulp gaat aanbieden. Maar bij weigering van hulp van bijvoorbeeld het buurtteam, zou het uiteraard makkelijker moeten maken om deze nep-bedelaars weg te sturen.”