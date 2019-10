Zes jaar cel voor Limburgse serieverkrachter (38)

De politie pakte de man door het inzetten van een lokagent. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP XTRA

MAASTRICHT - Een 38-jarige man uit Voerendaal moet zes jaar de cel in, omdat hij een vrouw heeft verkracht en een reeks anderen heeft aangerand of dat heeft geprobeerd. Dat heeft de rechtbank in Maastricht woensdag beslist.