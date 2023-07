Premium Het beste van De Telegraaf

Schoolmaatregel Zo proberen leerlingen mobieltjesverbod in klas te omzeilen: ’Ze proberen van alles’

Amsterdam - Kinderen mogen binnenkort geen mobiele telefoon meer meenemen in de klas. Scholen krijgen van onderwijsminister Robbert Dijkgraaf tot 1 oktober de tijd om uit te zoeken hoe ze dat zelf willen regelen. Eerder schreef De Telegraaf over Het Vlier in Deventer waar zo’n verbod al geldt. Op de school is het voor sommigen een sport om de regels te omzeilen. „Leerlingen proberen natuurlijk van alles.”