Minister: Kartbanen moeten worden gekeurd

De VVD-bewindsman komt op verzoek van gemeenten en autosportfederatie KNAF in actie. Zij hadden om toezicht op kartbanen gevraagd.

Kartbanen gezien als sportbanen

Want voor kartbanen geldt een uitzondering. Achtbanen, kermisattracties en speeltoestellen vallen onder het toezicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Kartbanen zijn lang gezien als sportbanen, geen recreatiebanen. Minister Bruins wil daarvan af. „In overleg met de KNAF, gemeenten en aangewezen keuringsinstellingen laat ik bekijken hoe de keuring op veiligheid van kartbanen het beste uitgevoerd kan worden.”

Ongelukken

Het CDA stelde Kamervragen over de kwestie. Kamerlid Geurts wilde daarbij ook weten hoe vaak er eigenlijk ongelukken gebeuren met karten. Bruins: „Het aantal bezoeken aan de Spoedeisende Hulpafdelingen in verband met letsels door karten fluctueert de afgelopen 10 jaar tussen de 350 en 650 per jaar. Dit zijn de totale aantallen voor indoor en outdoor kartbanen.”