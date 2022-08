Wandeldrama op laatste vakantiedag: Nederlander zwaargewond in de bergen van Wales

Binnenland

Lichaam van vermiste zwemmer duinmeer Overveen gevonden

Het lichaam van de vermiste zwemmer die vrijdagavond onder water verdween in het duinmeer 't Wed bij Overveen (Noord-Holland) is zaterdagmiddag gevonden. Het gaat om een 32-jarige Poolse man die met familie in Nederland op vakantie was. De familie is opgevangen, meldt de politie.