4-jarig vermist jongetje in Ammerzoden verdronken in zwembad

Ⓒ Keistadnieuws

AMMERZODEN - Een 4-jarig jongetje uit het Gelderse Ammerzoden, dat vrijdagmiddag als vermist was opgegeven, is later die dag teruggevonden in een zwembad op het terrein van zijn eigen woning aan de Voorstraat.