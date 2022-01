Tientallen dode vogels gevonden: Maastricht waarschuwt wandelaars voor vogelgriep

Binnenland

Jonge panda Ouwehands verhuist in het najaar naar China

Fan Xing, de panda die in 2020 in Ouwehands Dierenpark is geboren, verhuist in het najaar naar China. Het jonge dier mocht eigenlijk nog twee jaar in Rhenen blijven, maar in het wild verlaten reuzenpanda’s hun moeder ook rond het tweede levensjaar.