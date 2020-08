Griekenland laat negatieve testuitslag voor Nederlandse toeristen vallen

De Griekse regering meent dat Nederland de bestrijding van het virus goed onder controle heeft.

Sinds 17 augustus was het voor Nederlanders (vanaf 10 jaar oud) verplicht een negatief testresultaat aan te tonen om het land in te komen. De test mocht niet langer dan 72 uur voor inreis zijn afgenomen. Die regel werd ingevoerd vanwege de snelle stijging van het aantal besmettingen in ons land.

Regels verscherpt

Het aantal besmettingen in Griekenland blijft nog wel stijgen. De regels in het land zijn daarom vrijdagavond verscherpt: vluchten van en naar Barcelona zijn vanaf maandag verboden en behalve op Mykonos en Paros moeten nu ook horecagelegenheden op Zakynthos en Lesbos na middernacht de deuren sluiten.