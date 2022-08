Broers sterven dag na elkaar na slangenbeet

Volgens de lokale autoriteiten is het 22-jarige slachtoffer Govind Mishara uit het dorpje Bhawanipur. Hij was woensdag aanwezig op de begrafenis van zijn broer, die dinsdag was overleden na een slangenbeet. Woensdagavond werd Govind zelf ook gebeten door een slang, meldt de politie. Om welke soort slangen het zou gaan, is onbekend.

„Hij werd in zijn slaap gebeten en overleed kort daarna. Een huisgenoot werd ook gebeten en ligt nog in kritieke toestand in het ziekenhuis”, aldus een politiewoordvoerder tegen The Indian Express.

De inwoners van het kleine dorp zijn geschokt door de golf fatale slangenbeten, schrijft de lokale krant. Ziekenhuisbestuurders en overheidsfunctionarissen hebben donderdag een bezoek gebracht aan het dorp om hun medeleven te betuigen aan de nabestaanden.