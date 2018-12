Veteranen: Erdogan provoceert met Srebrenica

De oud-Dutchbatters krijgen bijval van minister Jeanine Hennis van Defensie. „Hij plant een mes in de rug van nabestaanden en onze militairen”, aldus Hennis. „Voorop staat dat niet wij, maar het toenmalige Bosnisch-Servische leger zich schuldig heeft gemaakt aan de massamoord.”

Erdogan haalde dinsdag opnieuw hard uit in de diplomatieke rel met Nederland. „We kennen ze van de slachting van Srebrenica, we kennen hun verdorven karakter van de manier waarop ze er 8000 Bosniërs afmaakten”, zei de Turkse president.

In 1995 werd Srebrenica ondanks de aanwezigheid van het Nederlandse Dutchbat door het Bosnisch-Servische leger veroverd. De troepen die onder bevel stonden van generaal Ratko Mladic vermoordden daarna duizenden moslimmannen en -jongens.

Volgens de Dutchbatters zorgen Erdogans woorden, ondanks het besef dat hij provoceert, voor emoties. „Mede omdat in de eerste jaren na de val veel feitelijke onjuistheden zijn verschenen in de media waar men niet zich niet tegen kon verdedigen komen deze uitspraken hard aan. Wij hopen dat de uitspraken gezien worden voor wat ze zijn en dat president Erdogan minimaal een weergave zal doen die historisch juist is in de toekomst.”