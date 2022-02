Premium Het beste van De Telegraaf

crisis Oekraïne Poetin droomt van nieuw Russisch imperium: is hij contact met realiteit kwijt?

Door Wierd Duk Kopieer naar clipboard

Wat wil Vladimir Poetin? De Russische president is altijd helder over zijn ambities. Poetin wil terug naar de grenzen van de voormalige Sovjet-Unie. Die voormalige supermacht van vijftien republieken met Rusland in een centrale rol, hield op te bestaan in 1991, maar Poetin, de KGB-officier, heeft de ineenstorting van de USSR (’De grootste geopolitieke catastrofe van de 20e eeuw’, in zijn ogen) nooit geaccepteerd. Zijn hele ambtsperiode staat in het teken van een herstel van Moskou’s verloren invloedssfeer.