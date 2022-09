Kamer schampert na vertrek Staghouwer: ’Geen perspectief én geen minister’

„Nu hebben we geen perspectief én ook geen minister”, legt SP-Kamerlid Renske Leijten de minister-president tijdens het Vragenuur voor. Ze zet er grote vraagtekens bij dat er nu nog meer druk op de schouders van ’onafhankelijk gespreksleider’ Johan Remkes komt te liggen, die in de tweede helft van september met zijn bevindingen over het stikstofdossier komt.

„Moeten we Remkes niet de sleutels van het Torentje geven”, schampert Leijten daarom naar Rutte. Maar de premier vindt het zelf heel logisch dat, ’als de soep heel heet wordt’, er ’iemand met ervaring’ wordt ingevlogen voor een probleemdossier.

Meerdere partijen opperen dat Rutte zelf ook maar moet vertrekken. „Ik zou zeggen: goed voorbeeld doet volgen”, zegt Olaf Ephraim (Groep Van Haga). „Heb hetzelfde lef als de heer Staghouwer en vraag uzelf af of ú de goede man op de goede plek bent”, zegt PVV-leider Geert Wilders. „En het antwoord is nee.”

Bekijk ook: Staghouwer bokste boven zijn macht

Ook SP’er Leijten geeft de premier mee dat hij ook kan overwegen zijn biezen te pakken. „Als je geen leiding neemt en het je te veel is, moet je misschien opstappen”, zegt de SP’er. „Dat is een advies.” Rutte legt het naast zich neer. „Dat wordt zeer gewaardeerd. Maar ik neem het advies niet over.”

De premier noemt het vertrek van Staghouwer, die hem maandagmiddag daarover belde, ’een trieste kwestie’: „Ik vond het zeer spijtig. Ik ben zeer op hem gesteld.”

Het werk van Staghouwer, zoals het schrijven de brief waarin boeren perspectief moet worden geboden in de stikstoftransitie, gaat volgens Rutte gewoon door. „Dit ontslaat het kabinet niet van de verantwoordelijkheid leiding te geven aan ons mooie land.” Maar de brief komt wel pas nadat Remkes met zijn conclusies is gekomen en Rutte wil aan D66-Kamerlid Tjeerd de Groot niet toezeggen dat dat al in september is. „Ik ga me niet vastleggen op het moment. Dat is afhankelijk van hoe diepgravend Remkes’ reflecties zijn waar het kabinet zich toe heeft te verhouden.”