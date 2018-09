EU: Aandeelhouder kan stokje steken voor graaicultuur top bedrijven

Ⓒ ANP

STRAATSBURG - Aandeelhouders krijgen in de hele EU een stem over het beloningsbeleid van directeuren, inclusief hun bonussen. De vergoedingen aan de top moeten meer in lijn liggen met de salarisontwikkeling van de werknemers en rekening houden met de financiële en niet-financiële prestaties van het bedrijf op langere termijn.