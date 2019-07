Voor 112-storing is nooit geoefend

„Het vierde en zwaarste scenario, waarbij het alarmnummer 112 onbereikbaar is, is niet geoefend. De politie geeft hiervoor als reden dat de kans dat dit scenario optreedt tot nu toe als minimaal werd beschouwd”, aldus de CDA-bewindsman. „Daarbij is altijd uitgegaan van de beschikbaarheid en fall-backvoorzieningen van de KPN-systemen.” Juist die zogenoemde ’fall-backvoorzieningen’ faalden allemaal, worden de hulplijn volledig uit de lucht was.

Bovendien werd bij het noodscenario, naar nu blijkt onterecht, uitgegaan van de bereikbaarheid van het algemene servicenummer. „Dit nummer was door de KPN-storing echter ook niet bereikbaar, zodat daarvoor andere regionale en landelijke nummers zijn gebruikt”, aldus Grapperhaus.

De minister grijpt in om nieuwe storingen te voorkomen. „Inmiddels heb ik opdracht gegeven het draaiboek zodanig aan te passen dat ook hiermee in het scenario rekening gehouden wordt.”

Het noodnummer was vorige week maandag urenlang uit de lucht door een storing bij KPN. Het lijkt erop dat de hulpdiensten daardoor een aantal keer te laat waren om mensen in nood te helpen. De inspectiediensten die de storing en en de gevolgen onderzoeken, buigen zich over in ieder geval een handvol incidenten.

Bekijk ook: KPN verhoogt bewaking telefoonverkeer 112