Slachtoffer van steekpartij in woning Oudewater overleden, negen Polen aangehouden

Het steekincident gebeurde zondagochtend rond 06.30 uur in een woning aan de Kapellestraat in Oudewater. De recherche onderzoekt wat zich in de woning heeft afgespeeld. „We doen nog volop onderzoek naar de toedracht van het steekincident en naar de identiteit van de overleden persoon”, aldus de politie zondagmiddag.

De burgemeester noemt het op Twitter „vreselijk voor nabestaanden.” Hij zegt dat geweld onder Oost-Europese arbeidsmigranten helaas vaker voorkomt. De Vries noemt dat „een zorgelijke ontwikkeling, waar we als samenleving niet van weg mogen kijken.”

Volgens regionale media zijn in de voormalige dokterspraktijk waar de arbeidsmigranten leven vaker incidenten geweest, waaronder een vechtpartij met een mes en schermutselingen op straat en in cafés. De burgemeester wil onderzoeken hoeveel arbeidsmigranten Oudewater heeft en hun leefomstandigheden in kaart brengen.

„We moeten kritisch kijken naar hoe deze gemeenschap in onze samenleving functioneert, wat er moet gebeuren en hoe we dat kunnen verbeteren”, zegt De Vries tegen RTV Utrecht. „Samen leven doe je niet alleen. En daar ligt dus ook een verantwoordelijkheid bij de uitzendbureaus en bedrijven.”